Im Relegationsderby steht die erste Entscheidung bevor

Fußball SG Selters II muss bei SG Taunus gewinnen, um zumindest seine theoretische Chance zu wahren

Limburg-Weilburg In den Relegationsrunden kann am Dienstagabend die nächste Entscheidung fallen, wenn die SG Selters II im Lokalduell bei der SG Taunus nicht gewinnt und damit den Aufstieg in die Fußball-A-Liga verpasst hat. – Die Spiele in dieser Woche im Überblick:

Copyright © mittelhessen.de 2018