Sportkreis

Jugend wählt in Marburg

Marburg Die Jugendvollversammlung der Sportjugend im Sportkreis Marburg-Biedenkopf findet am Samstag, 17. Februar, in der Leopold-Lucas-Straße 46b in Marburg statt. Los geht es um 17 Uhr, die Vollversammlung soll gegen 19.30 Uhr beendet sein.

