LIMBURG-WEILBURG In der Luftgewehr-Grundklasse III bleibt Thalheim II (1381:1369 bei Eisenbach II), an der Spitze. Favorit ist aber Verfolger Hadamar II (1408:1364 bei Ellar II), das einen Kampf weniger hat. Die Entscheidung fällt in der nächsten (...)