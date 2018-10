Schiessen

Lahnau startet mit einem Sieg

Rüddingshausen Zum Auftakt in der Luftpistole-Oberliga hat Lahnau am zweiten Wettkampftag einen 3:2-Auswärtserfolg (1474:1451 Ringe) in Rüddingshausen gefeiert.

