Tischtennis

Mammutaufgabe für TTC Elz

Limburg-Weilburg In einigen Tischtennisligen stehen noch die letzten Vorrundenspieltage an. So ist auch der TTC Elz in der Oberliga Hessen aktiv, wird aber kaum beim souveränen Spitzenreiter SVH Kassel für eine Überraschung sorgen können. Der haushohe Titelfavorit hat bisher alle Begegnungen siegreich bestritten und verfügt über einen ausgeglichen starken Kader.

