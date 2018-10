Fußball-Kreisoberliga

RSV schlägt Werdorf 4:1

Dillenburg Im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga West setzte sich der RSV Büblingshausen 4:1 (3:1) gegen den FC Werdorf durch. Die Heimelf erlangte zu Beginn ein optisches Übergewicht. Der Führungstreffer durch Maurice Assmann (21.) war die logische Konsequenz, wenngleich dafür ein Strafstoß nötig war. Nach toller Kombination mit Andre Menk stellte Florian Bunde (25.) auf 2:0, ließ dabei auch Gästekeeper Philipp Daniel aussteigen. Werdorf steckte nicht auf und kämpfte sich zurück: Layan-Akit Kisa (31.) verkürzte zunächst, im direkten Gegenzug ließ Jannik Brück den dritten RSV-Treffer liegen. Bunde (42.) machte es vor der Halbzeit besser, veredelte eine Hereingabe von Nils Henrich und nagelte die Kugel aus sieben Metern in den Winkel. Wieder waren die Gäste am Anschlusstreffer dran, doch Rene Knoll (61.) vergab. Stattdessen sorgte Assmann (64.) mit seinem zweiten Tor für die 4:1-Vorentscheidung. Büblingshausen blieb am Drücker, Michael Wagner (78.) ließ den fünften Streich aber liegen. (dav)

Copyright © mittelhessen.de 2018