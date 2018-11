Rollis wollen an der Spitze bleiben

Rollstuhlbasketball Salzburg ist zu Gast

Wetzlar In der 2. Bundesliga im Rollstuhlbasketball empfangen die Lahn-Dill Skywheelers an diesem Samstag (13.30 Uhr) den RSV Basket Salzburg in der Sporthalle der August-Bebel-Schule in Niedergirmes.

Copyright © mittelhessen.de 2018