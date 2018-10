Handball

SG Rechtenbach am Mittwoch

Wetzlar Starkregen hatte am Sonntag vor zwei Wochen die Partie in der Handball-Bezirksliga A der Männer zwischen der HSG Eibelshausen/Ewersbach und der SG Rechtenbach verhindert. In die Holdersberghalle in Eschenburg regnete es rein, ein Anpfiff war nicht möglich. Nun steht der Nachholtermin fest: Am Mittwoch tritt die SGR im Dietzhölztal an. Anpfiff ist um 18 Uhr.

