SSV kämpft im Derby prächtig

HOMMERTSHAUSEN In einem Nachholspiel der Fußball-B-Liga Biedenkopf hat der SSV Hommertshausen am Mittwoch im Derby der SG Dautphetal einen großen Kampf geliefert aber am Ende 1:3 (0:1) verloren.

