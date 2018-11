Fußball

SVV überwindet sein Formtief

Hüttenberg-Volpertshausen Nach acht sieglosen Partien in Serie hat der SV Volpertshausen in der Fußball-Kreisoberliga West wieder dreifach gepunktet. Am Freitagabend setzte sich der SVV gegen die SG Eschenburg mit 5:0 (2:0) durch und überwintert auf Tabellenplatz acht.

