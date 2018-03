Leichtathletik

Serie wird Samstag fortgesetzt

Dornburg-Langendernbach Nach dem Start der Winterlaufserie der LG Dornburg mit 220 Teilnehmern in Frickhofen steht das zweite Rennen am Samstag, 17. Februar, in Langendernbach auf dem Programm.

Copyright © mittelhessen.de 2018