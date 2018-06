Schießen

Simmersbach führt Tabelle an

Dillenburg Am siebten Wettkampftag mit der Freien Pistole hat Simmersbach durch einen deutlichen Sieg im Spitzenduell gegen Schönbach die Tabellenspitze der Bezirksliga übernommen. Die Eschenburger überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Achim Zobus und Stefan Welsch schossen beide 246 Ringe, Armin Schneider erreichte 242 Ringe. Auch der Mannschaftspunkt ging an Simmersbach. Stefan Ritter (237), Sascha Losert (213) und Jonathan Balschun (242) kamen auf 692 Ringe, die Simmersbacher erreichten 734 Ringe. Außerdem gewann Bonbaden in Klein-Altenstädten mit 3:1. Bester Schütze des Wettkampftages war Bonbadens Rainer Glassner mit 254 Ringen.

