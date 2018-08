TC Ulmtal steigt in Hessenliga auf

Tennis Herren 65 bleiben ungeschlagen

Greifenstein Die Herren 65 vom TC Ulmtal haben mit dem 5:1-Sieg gegen RW Vellmar ihre souveräne Leistungen in diesem Jahr in der Verbandsliga bestätigt und den Aufstieg in die Hessenliga erreicht.

