TTC Staffel steht vor Titelgewinn

Tischtennis Topspiel als Benefizveranstaltung

Staffel Das Topspiel der 3. Tischtennis-Bundesliga steht am Samstag um 18 Uhr an. Dann kann das Damenteam des TTC Staffel gegen Göttingen die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga klarmachen.

Copyright © mittelhessen.de 2018