Fussball

Tom Riegel trifft zum Remis

Weilmünster Die B-Junioren der JSG Hintertaunus haben beim 1:1 beim JFV Taunusstein im vierten Spiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga ihren fünften Punkt gesammelt. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, konnten aber keine großen Möglichkeiten erzielen. So fiel das 1:0 auch durch einen umstrittenen Freistoß (10.). Den bis dahin etwas glücklichen Ausgleich durch Tom Riegel per Kopf nach einem Freistoß von Jonas Metzler (35.) verdiente sich der Neuling in einem nach der Pause nun ausgeglichenen Spiel, bei dem sich auf beiden Seiten nur wenige Torchancen ergaben. Das Spiel war dafür geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen. Eine gerechte Punkteteilung.

