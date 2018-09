LANGGÖNS-CLEEBERG In einem Nachholspiel der Fußball-B-Liga Wetzlar Süd hat sich der FC Cleeberg II dank eines deutlichen 5:0 (1:0)-Heimsiegs gegen Blau-Weiß Wetzlar an die Tabellenspitze gesetzt. Die Gäste zeigten in der ersten Hälfte ein gutes (...)