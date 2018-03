Wetzlarer Duo tritt für Deutschland an

Judo Ehre für Schmidt und Hartmann

Wetzlar Große Ehre für Tom Schmidt und Mike Hartmann: Das Duo vom Judo-Club (JC) Wetzlar nimmt am Wochenende für Deutschland an der Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu in Abu Dhabi teil.

