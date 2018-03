Handball

Wetzlars Nachwuchs top

Wetzlar Die Nachwuchsarbeit im Handball macht sich für die HSG Wetzlar bezahlt. An diesem Wochenende haben die Grün-Weißen gleich doppelten Grund zur Freude gehabt. Die B-Jugend mit Trainer Martin Saul ist nach einem 31:22-Erfolg gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden vorzeitig Hessenmeister. Diesen Titel möchte auch die männliche Jugend C haben, die sich nach einem 36:17 gegen die HSG Zwehren/Kassel Staffelsieger in der Oberliga Nord nennen darf und im Final Four in Großostheim um die Herrschaft in Hessen kämpft.

