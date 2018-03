(uh). Der jüngste Tischtennisnachwuchs ist bei den Hessischen Jahrgangsmeisterschaften in Watzenborn-Steinberg am Start gewesen. Dabei glänzten Mia Meteling (TTF Oberzeuzheim) in der Altersklasse III (Jahrgänge 2005 und jünger) und Anabel Beck (SG (...)