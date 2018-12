Kurz Notiert

bk-706

Fußball: A-Liga: Spiele am Wochenende: SV Bad Camberg – TuS Linter (So., 14 Uhr); C-Liga, Gruppe 2: SV Bad Camberg II – SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim II (So., 12 Uhr); Frauen, Kreisoberliga: SG Thalheim/Wilsenroth – 1.FC Naurod (Sa., 17 Uhr).

