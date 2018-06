Kurz Notiert

wm-lied

Tischtennis: Die Autalhalle in Niedernhausen ist am Wochenende Austragungsort der Bezirksendranglistenspiele für den Nachwuchs. . Freigestellt aus dem Kreis Limburg-Weilburg sind und damit bereits auf Hessenebene startberechtigt: Weibliche Jugend: Yuki und Ayumu Tsutsui, Gaia Monfardini, Natalie Gliewe (Staffel); Schülerinnen A: Natale Gliewe (Staffel), Tiziana Schuh (Oberzeuzheim), Amelie Kempa (Lahr); Schülerinnen B: Hannah Krießbach (Oberzeuzheim), Amelie Kempa (Lahr); Schüler C: Cedric Montimurro (Elz).

Copyright © mittelhessen.de 2018