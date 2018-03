Rennradler brettern über anspruchsvollen Parcours

434 Teilnehmer starten beim Dünsberg-Mountainbike-Marathon / Max Friedrich aus Darmstadt fährt die beste Kurzstrecken-Zeit

434 begeisterte Mountainbiker gingen in verschiedenen Altersklassen an den Start, um die 54 Kilometer umfassende Kurzstrecke oder den halb so langen Mini-Marathon am Fuße des Dünsbergs in Angriff zu nehmen.

