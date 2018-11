Von Lena Brandenburger

„Abgeschrieben haben wir uns noch lange nicht“

Fußball A-Liga: SSV Donsbach erwartet Samstag SG Sinn/Hörbach

Dillenburg In der Fußball-A-Liga Dillenburg stehen für den letzten Spieltag vor der Winterpause sieben Partien auf dem Plan. Donsbach und Sinn/Hörbach starten am Samstag um 15 Uhr, die restlichen Partien steigen am Sonntag um 14 Uhr.

