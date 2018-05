Von Tim Straßheim

„Das Lob gebührt Klimpke“

Handball Wetzlars Meistertrainer Thomas Weber stellt sein Team vor

Wetzlar Am Freitagabend hat die HSG Wetzlar U23 noch einmal ihre ganze Klasse gezeigt. 38:24 hieß es am letzten Spieltag in der Handball-Oberliga der Männer gegen RW Babenhausen.

