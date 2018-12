Von Jens Kauer

„Das wird eine ganz enge Kiste“

Turnen KTV Obere Lahn II turnt am Samstag in Monheim um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Biedenkopf/Monheim Die 1. Turn-Bundesliga ist für die KTV Obere Lahn seit dem Meisterschaftstriumph von Ludwigsburg Geschichte. Doch bereits eine Woche später blicken die Verantwortlichen in die Zukunft. Die zweite Garnitur turnt am Samstag um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Copyright © mittelhessen.de 2018