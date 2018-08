Von Rainer Maaß

„Es ist Zeit, eine Reaktion zu zeigen“

Fußball Gruppenliga: VfL Biedenkopf ist in Waldsolms auf Wiedergutmachung für Pokal-Blamage aus

Marburg-Biedenkopf Kommt Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) in Kröffelbach bei Schluss-licht SG Waldsolms zum zweiten Saisonsieg? Der jüngste Auftritt am Mittwoch ist dies betreffend kein gutes Omen.

