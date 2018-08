„Favorit“ will oben dranbleiben

Fussball RSV auswärts gefordert

Wetzlar Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West bekommt es am Samstag (15 Uhr) der SC Münchholzhausen/Dutenhofen mit Juno Burg zu tun. Einen Tag später will der RSV Büblingshausen beim SSV Frohnhausen an der Tabellenspitze dranbleiben.

