„Fühlen uns wie eingesperrte Löwen“

Fußball Verbandsligist Langenaubach reist nach Braunfels / Bicken setzt Testspiel an

Haiger/Mittenaar In der Verbandsliga Mitte sind Höhenlage und Wetter wichtige Faktoren: Während der SSV Langenaubach mit höchster Wahrscheinlichkeit in Braunfels von der Leine gelassen wird, beträgt die Wahrscheinlichkeit für den Auftritt des TSV Bicken in Breidenbach „1,1“ Prozent.

