„Heuerberg wird brennen“

Fussball Kreisoberliga: SG Oberbiel empfängt TSV Steindorf

Solms-Oberbiel In der Fußball-Kreisoberliga West erwartet die SG Oberbiel den TSV Steindorf zum Abstiegskracher. Nach der Hinspielpleite will die SGO die drei Zähler um jeden Preis am Heuerberg behalten.

Copyright © mittelhessen.de 2018