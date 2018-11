Von Stefan Schalles

„Ich freue mich, wieder zu Hause zu sein“

Handball Der Kleenheimer Yannik Woiwod gastiert am Samstag mit der HSG Hanau bei der U 23 der HSG Wetzlar

Wetzlar Am Samstag (19.30, Sporthalle Dutenhofen) empfangen die Handballer der HSG Wetzlar U 23 in der 3. Liga Ost die HSG Hanau. Für den gebürtigen Kleenheimer Yannik Woiwod, seit 2018 in Diensten der Gäste, ist das Duell auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Copyright © mittelhessen.de 2018