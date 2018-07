„Ironman“ denkt auch an andere

Triathlon Selbach unterstützt Rheumahilfe

Dillenburg/Roth Christoph Selbach (TV Niederscheld) hat bei der Challenge in Roth zum dritten Mal in seiner Karriere einen Langdistanz-Triathlon („Ironman“) ins Ziel gebracht. Die 226 Kilometer im Wasser, auf dem Fahrrad und auf der Laufstrecke absolvierte er in 11:25:56 Stunden.

