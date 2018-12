„Macht bitte weiter“

Die beiden jungen Frauen zählen zu den schätzungsweise 100 000 Menschen im Lahn-Dill-Kreis, die sich das ganze Jahr über in Vereinen, in Kirchen, in Feuerwehren oder in der Nachbarschaftshilfe ehrenamtlich einbringen. Am vergangenen Mittwoch, dem „Tag des Ehrenamts“, haben Kreisfußballwart Martin Seidel, Landrat Wolfgang Schuster und Herborns Bürgermeister Hans Benner das Engagement der beiden Preisträgerinnen zumindest im Fußballsport gewürdigt.

Ann-Kathrin Seelhof wurde als Kreissiegerin im DFB-Ehrenamtswettbewerb 2018 ausgezeichnet, Angelina Bäcker ist Siegerin im DFB-Wettbewerb „Fußballhelden – Junges Ehrenamt bis 30 Jahre“ geworden. Zur Feierstunde im Sportheim des Fußball-C-Ligisten SV Uckersdorf waren außerdem die Nominierten Steffen Grosse (FC Erdbach), René Hartmann (TSV Eibach), Karl-Heinz Woyczyk (SSC Burg), Bernd Krauskopf (SV Herborn), Ludger Mansfeld (SSV Donsbach), Otto Hoffman (TuSpo Beilstein) sowie der 2017er-Sieger Klaus Zimmermann (TuSpo Beilstein) eingeladen worden. Alles in allem verfolgten ungefähr 40 Personen das Programm, das einen Einblick vermittelte, was die einzelnen Personen und Vereine über den reinen Fußballspielbetrieb hinaus auf die Beine stellen.

Nicht alle der Geehrten haben eine Karriere als Fußballer hinter sich. Zum Beispiel Preisträgerin Ann-Kathrin Seelhof. „Aber ich bin mit dem SV Uckersdorf aufgewachsen. Mein Vater hat hier gespielt, ich war von Kindesbeinen an immer dabei“, erzählte die 28-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Alter von 20 Jahren wurde sie von Roger Görzel in den Vorstand geholt. Vier Jahre lang wuchs sie in das Amt der Schriftführerin hinein, seit 2014 Jahren managt sie alle Verwaltungsarbeiten im Verein hauptverantwortlich – von der internen Mitgliederverwaltung bis hin zum Datenaustausch mit DFB und HFV. Auch für die Vermietung des Vereinsheims ist sie zuständig. Gemeinsam mit anderen bereitet die Feinoptikerin in der „Kunstrasenkommission 2017 bis 2020“ die Umwandlung des Hartplatzes in eine Kunstrasenfläche vor – und die Finanzierung des Umbaus.

Auf die Auszeichnung als Kreisehrenamtssiegerin ist sie wie ihr Vorgänger Klaus Zimmermann vom TuSpo Beilstein unglaublich stolz. „Andere hätten diese Auszeichnung ebenfalls verdient“, sagte sie, „gerade wenn man hört, was die anderen Nominierten alles geleistet haben. Ich sehe den Preis als Teamauszeichnung für den gesamten Vorstand des SV Uckersdorf an.“

Angelina Bäcker wiederum kann immerhin auf eine Spielerinnenkarriere zurückblicken, die von der E- bis zur C-Jugend reichte. Die heute 17 Jahre alte Oberstufenschülerin war in dieser Zeit das einzige Mädchen unter lauter Jungen. Inzwischen trainiert sie in ihrer zweiten Saison die F-Junioren aus Oberscheld und Eisemroth. „Einen Trainerschein habe ich noch nicht, aber ich strebe einen an“, zieht sie eine längerfristige Arbeit vielleicht in Betracht.

Während einige Vorstände ihre Ehrenamtler mit einer Nominierung überraschten, war Angelina Bäcker vorab gefragt worden, ob sie mit einer Benennung einverstanden wäre. Dass sie am Mittwoch als Preisträgerin unter 30 Jahre ausgezeichnet wurde, überraschte sie dennoch – erst recht die Aussicht, nicht nur wie die Preisträger aus allen 32 Hessischen Fußballkreisen zu einem Dankeschön-Wochenende eingeladen zu werden, sondern außerdem im Rahmen einer Fußball-Bildungsreise ebenfalls ein paar Tage in Spanien verbringen zu dürfen. Was den hessischen Teil der Dankeschön-Tour betrifft, gab der 2017er-Preisträger Klaus Zimmermann im Interview mit Kreisfußballwart Martin Seidel einen Einblick auf das zu Erwartende. An einem Samstag im Mai ging es mit Gattin in die Sportschule Grünberg, dann mit dem Reisebus zur Besichtigung der Arena nach Frankfurt mit anschließendem Besuch des Bundesliga-Spiels Eintracht Frankfurt – Hamburger SV. Der frühere Schiedsrichter Lutz Wagner plauderte 90 Minuten lang aus dem Nähkästchen, es gab eine Ehrung durch den HFV, ein Mittagessen, und und und. „Ich finde diese Art der Auszeichnung ein gutes Instrument, um die Arbeit der Ehrenamtler zu würdigen. Ich würde nichts daran ändern wollen“, sagte er. Auf die Auszeichnung sei er in Beilstein immer wieder angesprochen worden. „Sie bedeutet mir viel, und sie wird mich mein Leben lang begleiten“, sagte er.

2018 fiel die Entscheidung über den Kreissieger so knapp wie nie in den vergangenen 21 Jahren aus. Da Ann-Kathin Seelhof und Bernd Krauskopf nach der Abstimmung durch die Jury dieselbe Anzahl an Stimmen erhalten hatten, entschied der HFV per Los. Kreisfußballwart Martin Seidel wird den Herborner deswegen als Kreissieger 2019 nach Frankfurt melden. Landrat Wolfgang Schuster gab den geehrten wie den nominierten Ehrenamtlern auf den Weg: „Macht bitte weiter.“