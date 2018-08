Von Tobias Manges

„Mein Leben besteht aus Sport“

Fußball/Tennis Hans Staubach steht mit 88 Jahren noch regelmäßig auf dem Tennisplatz

Wetzlar-Nauborn Hans Staubach spielt zwei Mal in der Woche Tennis, arbeitet in einem Juweliergeschäft und ist gern mit seinem Auto unterwegs. Was nach dem Alltag eines „Best Agers“ klingt, ist bei Staubach etwas ganz Besonderes – denn er ist 88 Jahre alt.

