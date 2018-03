Von André Bethke

„Müssen 90 Minuten bis ans Limit gehen“

Fußball-Kreisoberliga SG Weinbachtal unter Druck

Limburg-Weilburg Weil die SG Weinbachtal in 2018 in der Fußball-Kreisoberliga noch punktlos ist, steht der Drittletzte am Sonntag im Derby bei der SG Oberlahn mächtig unter Druck und muss „90 Minuten bis ans Limit gehen“, wie es Trainer Florian Betz formuliert.

