Von Timo König

„Purer Wille und ein Quäntchen Glück“

FUSSBALL TuS Naunheim siegt in letzter Sekunde dank „Joker“ Max Sigl mit 2:1 gegen den VfB 1900 Gießen

WETZLAR-NAUNHEIM Der TuS Naunheim bleibt in der Fußball-Gruppenliga zu Hause eine Macht. Eine lange Zeit als verloren geglaubte Partie gegen den VfB 1900 Gießen drehten die Kicker von der Lahninsel erst in den Schlussminuten in einen immens wichtigen 2:1-Erfolg.

Copyright © mittelhessen.de 2018