Von Tom Neumann

„Rockets“ sind im Halbfinale

Eishockey EG Diez-Limburg gewinnt mit 10:3 gegen Luchse Lauterbach

Diez/Limburg Mit dem dritten Sieg in der Serie „Best of Five“ sind die Eishockeyspieler der EG Diez-Limburg in das Play-off-Halbfinale der Regionalliga eingezogen. In der Eissporthalle in Diez setzten sich die „Rockets“ klar mit 10:3 (3:1, 3:2, 4:0) gegen die Luchse Lauterbach durch.

