Von Manfred Bonacker

„Tenne“ beschmutzt weiße Weste

Tischtennis Steffenberg überrascht mit dem 8:8 beim Bezirksliga-Meister Richtsberg II

Hinterland In seiner 19. Begegnung in der Tischtennis-Bezirksliga hat Spitzenreiter Richtsberg II gegen Steffenberg den ersten Punktverlust in Kauf nehmen müssen, doch das 8:8 reichte auch so zur Meisterschaft.

