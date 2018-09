Von Manfred Bonacker

„Unser klares Ziel ist der Aufstieg“

Tischtennis Neugegründeter TTV Angelburg ist Topfavorit auf den Titel der Bezirksklasse

Marburg-Biedenkopf Mit nur noch 133 Mannschaften im Erwachsenenbereich geht der Tischtenniskreis Marburg-Biedenkopf in die am Wochenende beginnende neue Punktspielsaison. In der vergangenen Saison waren es noch 145 und in der Saison 2014/15 sogar 160.

