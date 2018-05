„Vergolden wir alle gemeinsam diese Runde!“

Fußball B-Liga: SSV Hörlen kann am Sonntag in Holzhausen am Hünstein die Meisterschaft perfekt machen

HINTERLAND Macht der SSV Hörlen am Sonntag sein Meisterstück? Der Tabellenführer der Fußball-B-Liga Biedenkopf kann mit einem Sieg in Holzhausen am Hünstein die verbliebenen Konkurrenten Friedensdorf/Allendorf und Endbach/Günterod uneinholbar distanzieren.

