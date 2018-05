Von Rainer Maaß

„Von Verunsicherung ist nichts zu spüren“

Fußball Wetter geht potimistisch ins Derby

Marburg-Biedenkopf Fußball-Gruppenligist VfB Wetter macht es auf der Saison-Zielgeraden spannender als nötig, aber eben auch so spannend, wie fast immer in den letzten Jahren. Die aufstiegswilligen Grün-Weißen bitten am Samstag (16 Uhr) den FSV Schröck zum Kreisderby.

Copyright © mittelhessen.de 2018