Von Manuel Kapp

„WPD“ macht nach der Pause mächtig Dampf

Fußball am Samstag Klarer Sieg des Kreisoberligisten in Offheim

Limburg-Weilburg In der Fußball-Hessenliga ist die Erfolgsserie des SV Hadamar gerissen. Nach neun Ligaspielen in Folge ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Torsten Kierdorf auf eigenem Platz. In der Verbandsliga gewann der TuS Dietkirchen erwartungsgemäß beim Tabellenschlusslicht. In der Kreisoberliga feierte die SG Winkels/Probbach/Dillhausen beim SC Offheim einen Kantersieg. In der Gruppe 1 der B-Liga gab es zwischen dem FC Waldbrunn III und dem SV Wilsenroth keinen Sieger. In der Gruppe 2 der B-Liga unterlag die SG Villmar/Aumenau II gegen die TSG Oberbrechen II. In der Gruppe 1 der C-Liga nahm der FSV Würges die Punkte vom Spiel beim SC Offheim II mit.

Copyright © mittelhessen.de 2018