Von Manuel Kapp

„Was hier abging, ist ein Skandal!“

Fußball am Samstag TuS Dietkirchen verliert spät und hadert mit Schirileistung

Limburg-Weilburg In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstag erwartungsgemäß gegen den Tabellenletzten FC Ederbergland gewonnen und ist nun seit neun Ligaspielen ungeschlagen. In der Verbandsliga unterlag der TuS Dietkirchen im Spitzenspiel bei der SG Kinzenbach durch einen späten Handelfmeter und ist nun mit dem Gegner punktgleich. In der Kreisoberliga gewann die SG Oberlahn deutlich gegen den SC Offheim. In der A-Liga überraschte der FC Dorndorf II mit einem Sieg beim SV Erbach. In der Gruppe 1 der B-Liga holte die SG Oberlahn II beim Tabellenzweiten FC Waldbrunn III einen Punkt. In der Gruppe 2 der C-Liga gab es zwischen dem RSV Weyer III und der SG Weilmünster/Laubuseschbach II keinen Sieger.

