„Wenn die Leute sagen: Tolle Truppe ...“

Tischtennis SG Hohenroth will Freitagsspiel gegen Weidelbach als Event aufziehen

Driedorf So etwas hat die SG Hohenroth noch nicht auf die Beine gestellt: Zum Freitagsheimspiel gegen den TTC Weidelbach (Spielbeginn: 20 Uhr) sollen 50, 80, 100 Zuschauer in der Sporthalle in Driedorf Bezirksliga-Tischtennis erleben.

