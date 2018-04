Von Rainer Maaß

„Wir müssen das Ding gewinnen“

Fußball Biedenkopf kann bei Schlusslicht Wetzlar Schritt Richtung Gruppenligaerhalt tun

Marburg-Biedenkopf Der VfL Biedenkopf bestreitet in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag (15 Uhr) sein Spiel des Jahres. Obwohl Gastgeber Eintracht Wetzlar bisher in dieser Saison jedes Spiel verloren hat, ist die Bedeutung für Biedenkopf riesengroß.

