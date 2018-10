„Wir wollen eine neue Serie starten“

Fußball Gruppenligist Steinbach empfängt Waldsolms

Haiger Fußball-Gruppenligist TSV Steinbach II hat seine 0:2-Niederlage in Burgsolms akzeptiert. Nach neun Spielen ohne Niederlage endete der Zwischenspurt in Richtung Aufstiegsplätze am vergangenen Sonntag.

Copyright © mittelhessen.de 2018