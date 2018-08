Von Florian Deis

„Wollen so weit wie möglich nach vorne“

Handball TV Hüttenberg gibt die Spitzengruppe als Ziel aus und würde auch Aufstieg „annehmen“

HÜTTENBERG Die Handballerinnen des TV Hüttenberg zählen in der Oberliga längst zum Inventar. Und in der Regel zu den Top-Teams. Auch in diesem Jahr will der TVH oben mitmischen. Die großen Favoriten auf die Meisterschaft sind jedoch andere.

