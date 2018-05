0:1! Hartenrod erlebt in Buchenau nächsten Rückschlag

Fußball A-Liga Biedenkopf: Am Sonntag bittet Verfolger VfL Weidenhausen Tabellenführer SV Eckelshausen zum Gipfeltreffen

HINTERLAND In der Fußball-A-Liga Biedenkopf hat der SV Hartenrod am Donnerstag mit einem 0:1 beim FSV Buchenau den nächsten Rückschlag erlitten und den Sprung auf Rang zwei verpasst. So ist das Sonntagsmatch VfL Weidenhausen gegen SV Eckelshausen ein echtes Gipfeltreffen.

