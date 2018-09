119 Teams vor dem Start

Basketball Am Wochenende beginnt Ligabetrieb

Dillenburg Am Wochenende startet der Ligenbetrieb der heimischen Basketballer auf Bezirksebene. Dabei gibt es eine leichte Steigerung der Teilnehmerzahlen. 119 Mannschaften sind sieben mehr wie in der Vorsaison. 35 Herren- und fünf Damenteams ergeben die 40 Seniorenteams. 40 männliche, 19 weibliche Jugendteams und 20 Mixedmannschaften gibt es in den zwölf Jugendligen.

