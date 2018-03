3:3 im spektakulären Stadtderby

FUSSBALL Kreisoberliga: Schwarz' Elferparade rettet Michelbach Remis gegen Cappel

(jpk). Der TSV Michelbach und der FSV Cappel haben sich am Samstag im Marburger Stadtteilderby der Fußball-Kreisoberliga Nord in einem spektakulären Match 3:3 getrennt, was dem bisherigen Schlusslicht vom Köppel nicht wirklich weiter hilft.

