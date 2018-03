Von Jens Kauer

84 Turnerinnen streiten um Teamsiege

Turnen Drei Siege bei den Pokalwettkämpfen der Turnerinnen gehen an Cappel, zwei an den TV Hartenrod

Marburg-Cappel Trotz Grippewelle sind bei den Pokalwettkämpfen des Turngaus Oberlahn-Eder in der Sporthalle am Köppel in Marburg-Cappel 84 Turnerinnen an die Geräte gegangen.

Copyright © mittelhessen.de 2018